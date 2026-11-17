Otra escuela del interior de Corrientes fue blanco del accionar delictivo, esta vez la número 632 “Julia Milessi de Báez”, del paraje Santa Librada en el departamento Esquina donde ingresaron en la madrugada de este martes, rompieron puertas, ventanas y rejas, cortaron cables de electricidad e internet y sustrajeron alimentos y elementos de cocina.

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Cabe señalar de un hecho similar en la escuela Agrotécnica "Eulogio Cruz Cabral" de Mercedes, donde robaron costosos equipamiento tecnológicos, entre ellos, un robot educativo.



En el caso de Esquina, el director del establecimiento, Javier Rojas, constató lo ocurrido pasadas las 7, después del aviso de una docente, según publicó el portal Actualidad Esquina.

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Entre los elementos robados se encuentran una garrafa de 10 kilos, leche en polvo, chocolatada, yerba, fideos, dos ollas de aluminio, cucharones, un espumador y jarras. Los alimentos eran utilizados para preparar la copa de leche de los alumnos.



Además del robo, los responsables provocaron importantes daños en distintos sectores del edificio. También cortaron la conexión de internet, un servicio fundamental para las tareas administrativas y educativas.

Director





En diálogo con la emisora local, Rojas confirmó que se realizó la denuncia policial y que personal especializado trabajaba en el lugar. También agradeció la intervención de la Policía y de la DPEC, que permitió recuperar el suministro eléctrico.



El director manifestó su preocupación porque la escuela ya había sufrido un robo anteriormente y reclamó respuestas a las autoridades ante los pedidos de mayor seguridad que, según explicó, llevan años de gestión.





La institución está ubicada en una zona rural alejada del centro y el hecho genera especial preocupación ante la cercanía del receso escolar.



“Delegar la responsabilidad de la seguridad de la escuela en manos de los docentes ya es demasiado”, expresó Rojas.

Con información de Actualidad Esquina