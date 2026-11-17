Un hombre de 48 años fue interceptado por Gendarmería Nacional en un control caminero en Paso de los Libres y se descubrió que estaba prófugo. El sujeto está acusado de ejercer la medicina con matrículas ajenas en hospitales de Quitilipi (Chaco) y Despeñaderos (Córdoba).

Tras el descubrimiento, la Justicia ordenó su traslado a la localidad chaqueña de Saenz Peña donde se continuarán las acciones legales.

Captura en Corrientes y origen de la causa en Chaco

El procedimiento federal permitió poner fin a una búsqueda iniciada hace cuatro años tras un fraude sanitario en territorio chaqueño.

Durante el último fin de semana, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron al sospechoso, identificado como A.A.R., de 48 años, en un control caminero en Paso de los Libres, detectando un pedido de captura vigente en el sistema federal Sicof.

La orden de detención deriva de una denuncia radicada en 2022, cuando el acusado se presentó como médico de guardia en un centro de salud de Quitilipi exhibiendo antecedentes académicos imposibles de acreditar y una matrícula perteneciente a otro profesional; al ser descubierto, desapareció.

El lunes, el imputado fue trasladado a Presidencia Roque Sáenz Peña, donde la causa continúa bajo la órbita del fiscal N° 4, Gustavo Valero.

El antecedente en una guardia de Córdoba

Mientras evadía a la Justicia chaqueña, el implicado replicó exactamente la misma maniobra delictiva en la provincia de Córdoba.

En febrero de 2025, un médico de guardia del hospital local de Despeñaderos informó que no podía asistir y recomendó a A.A.R., quien envió documentación apócrifa por mensajería instantánea para cubrir el turno.

Tras revisar y diagnosticar a varios pacientes, quedó al descubierto en el momento en que intentó cobrar sus honorarios, constatándose que utilizaba una matrícula ajena.

Por aquel episodio, la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Alta Gracia ordenó su prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer, otorgándosele meses más tarde el beneficio de la prisión domiciliaria que incumplió al desplazarse hacia Corrientes.

Con información de Diario Chaco.