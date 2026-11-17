Una motociclista fue internada por lesiones graves tras ser embestida por un auto en el barrio Nuevo de la ciudad de Corrientes. La investigación apunta a un Volkswagen Bora negro: el conductor, quien abandonó el lugar tras el choque, sería un integrante de la Policía provincial.

Quedó registrado por una cámara

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.30 sobre la calle Río de Janeiro y quedó registrado por las cámaras de seguridad de una casa. En las imágenes se puede ver cómo el Bora embiste contra la mujer y luego escapa por la calle Sánchez de Bustamante.

Según la información que trascendió, el vehículo pertenecería a un oficial ayudante de la Policía de Corrientes, quien presta servicio en la División Patrullas de la Metropolitana. Tras el impacto, la mujer de 51 años quedó tirada en el suelo sin recibir asistencia hasta la llegada de vecinos de la zona.

Los primeros datos apuntan a que ya se habría confirmado la identidad del responsable y localizado el vehículo. Por otro lado, la víctima del choque se encuentra internada en el Hospital Escuela.



