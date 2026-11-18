Un productor denunció el robo de 26 vacunos en un campo del paraje Buena Vista, departamento de Goya, pero la Policía Rural encontró a todos los animales dentro del mismo establecimiento. Del total, solo dos fueron hallados con vida.

El procedimiento: denuncia y hallazgo inesperado

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Rural y Ecológica comenzaron un operativo para localizar al ganado, en lo que se creía que era otro caso de abigeato. De acuerdo a lo que explicaron, la búsqueda se realizó a caballo debido a las características del terreno, con sectores de monte cerrado y lugares de difícil acceso.

Después de recorrer distintas zonas del campo, los policías dieron con los 26 animales que buscaban: 24 estaban muertos. Sin embargo, el hallazgo dentro del mismo predio permitió establecer que no habían sido robados. Tampoco presentaban signos de faena, por lo que todavía resta determinar qué provocó la mortandad.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad Especial de Goya, bajo la jefatura del comisario mayor Diego Alberto Duarte, y con intervención del fiscal rural y ambiental José Omar Cáceres. Del mismo también apuntaron contra el productor: "Es más fácil denunciar que buscar".