La Policía de Corrientes informó que este miércoles realizó un allanamiento en un domicilio de la localidad de San Roque, donde se secuestró más de una decena de plantas de marihuana.

En un operativo conjunto realizado por Comisaría de Distrito San Roque, Grupo Táctico Operacional y la Unidad Regional II Goya, se allanó un domicilio ubicado en calle Desiderio Sosa al 700.

Despliegue táctico y allanamiento judicial

En las primeras horas de este miércoles el allanamiento se realizó con intervención de fuerzas especiales y la Justicia provincial.

Durante la inspección del domicilio, los uniformados constataron la presencia de los vegetales vinculados a la infracción legal.

Es así que los agentes incautaron un total de trece plantas con características físicas compatibles con Cannabis Sativa (marihuana).

Tras el hallazgo, personal especializado realizó el test orientativo correspondiente, el cual confirmó de manera positiva la presencia de la sustancia prohibida, procediéndose al secuestro formal de los ejemplares para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.