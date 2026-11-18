La Policía de Corrientes informó que el martes realizó un procedimiento contra el narcomenudeo de la ciudad capital, donde se encontraron dosis de droga y se detuvo a tres personas.

El operativo se realizó en la tarde del martes en inmediaciones de las calles Estados Unidos y Rolón. Tras someter una sustancia blanquecina al test orientativo, se confirmó que se trataba de cocaína y se dio intervención a la unidad fiscal en turno.

Patrullaje preventivo y detección de los sospechosos

El procedimiento se originó en el marco de los controles de rutina desplegados por áreas especializadas en la capital correntina:

La intervención policial tuvo lugar ayer alrededor de las 19:30, en la mencionada zona. Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que realizaban recorridas preventivas interceptaron e identificaron a tres hombres mayores de edad que circulaban por el sector.

Secuestro de estupefacientes y actuaciones judiciales

Al inspeccionar las pertenencias de los sujetos, los uniformados constataron la tenencia de dosis fraccionadas listas para su comercialización o consumo.

Los agentes hallaron once envoltorios con una sustancia blanquecina; tras realizar el test orientativo de rigor, se confirmó de manera positiva que se trataba de cocaína.

Se procedió al secuestro formal de las dosis y a la demora de los tres involucrados, quienes fueron trasladados a la dependencia de Drogas Peligrosas quedando a disposición de la unidad fiscal en turno para las diligencias legales de rigor.