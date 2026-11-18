Un total de 900 kilos de surubíes que eran trasladados de manera irregular, fueron decomisados en la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, en el control policial de Rincón del Guayquiraró, al Sur de Esquina, con una carga valuada en $20 millones.

Se trató de un operativo ejecutado por la dirección de Recursos Naturales de la Provincia junto con efectivos de Seguridad Vial de la Policía de Corrientes y según anticiparon, el infractor deberá afrontar una multa millonaria que rondará los $28 millones.

Los efectivos demoraron el avance de una Fiat Fiorino que pretendía cruzar hacia La Paz, Entre Ríos y al verificar la carga, personal técnico detectó que la documentación exhibida por el chofer no era coincidente con los pescados que llevaba que fueron contabilizados en 87 ejemplares.

Desde Recursos Naturales estiman que los pescados habían sido cargados en la zona de Manuel Derqui o Empedrado, ya que presentaban algunos precintos y hasta manchas de pasto. "En las planillas exhibidas figuraban que el cargamento provenía de Posadas, que fueron devueltos y que el origen era Entre Ríos. Además, que venían embolsados y enumerados, pero en la apertura de la caja de la camioneta comprobamos que los llevaban sueltos y sin ningún tipo de cuidados", según se informó a El Litoral, aunque los efectivos comprobaron que el ardid era falso y la documentación apócrifa.

Pertenecía a un transportista y un frigorífico de Victoria, Entre Ríos, que deberá afrontar la millonaria sanción para poder recuperar el vehículo que quedó decomisado a disposición del organismo provincial.

Según advirtieron, el vehículo y chofer son reincidentes ya que en la Semana Santa del 2025 ya habían sido demorados por Recursos Naturales con una tonelada de pescado entre surubíes y dorados en un procedimiento que se llevó a cabo en Santa Lucía. En la ocasión aplicaron una multa millonaria por la actividad ilegal, precisaron.



Estuvieron al frente del operativo los delegados de Fauna y Flora de Sauce a cargo de Diego Ruiz Diaz y de la localidad de Libertador, bajo directivas del área legal y del propio director de Recursos Naturales, Agustín Portela, según precisaron.