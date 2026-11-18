Después de un rápido despliegue investigativo lograron esclarecer el robo de cuatro cubiertas ocurrido del interior de un domiciliario del barrio Río Paraná, tras lo cual dos personas quedaron a disposición de la Justicia.





Trabajó personal de la Comisaría 15° Urbana, luego de la denuncia del damnificado sobre la sustracción de estos elementos del interior de su casa.



Medianta tareas de inteligencia lograron el hallazgo y recupero de las cuatro ruedas de motocicletas denunciadas como sustraídas y la aprehensión de dos hombres mayores de edad, presuntos autores del hecho.





Los elementos secuestrados fueron llevados a sede policial donde quedaron a disposición del fiscal en turno.