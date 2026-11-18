Una mujer de 42 años fue aprehendida en la terminal de ómnibus de Corrientes por un pedido de captura que pesaba en su contra a partir de una denuncia radicada por su pareja en la localidad de Chajarí, Entre Ríos por el robo de dinero y demás pertenencias.





El operativo llevó a cabo personal policial de la Comisaría Terminal que ubicó a la sospechosa luego de descender de un colectivo.



Estaba siendo buscada por la sustracción de un celular, 200 dólares, $2 millones en pesos y cheques por $4 millones, según consta en la denuncia.





Una vez demorada, los efectivos comprobaron que en tenía en su poder un teléfono celular y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera. También se halló un pasaje desde Corrientes a Salta, ciudad de la que sería oriunda, además del comprobante que reflejaba el viaje que había realizado desde Chajarí.



Quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente de esta localidad, por cuanto una comisión policial fue a buscarla y fue alojada en la comisaría N° 1 de la ciudad de Chajarí.



