La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó una computadora que fue denunciada como roba días atrás.

El procedimiento se concretó durante esta jornada tras una labor conjunta entre personal de la Brigada de Investigaciones y de la Comisaría II Urbana. El equipo informático había sido denunciado como robado el pasado martes.17 de noviembre.

Investigación conjunta y hallazgo del dispositivo

El esclarecimiento del hecho delictivo se produjo en menos de 48 horas gracias al despliegue coordinado de distintas áreas operativas de la dependencia capitalina:

El operativo fue realizado este jueves por personal del móvil policial C-503 —a cargo del Oficial Principal Diego Verón, junto al Oficial Subayudante Santiago Velozo y el Cabo Laureano Peloso— en conjunto con efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría II Urbana, encabezados por el Oficial Ayudante Fernando Ledesma y el Sargento Primero Alejandro Eduardo Morales.

Las tareas investigativas permitieron a los uniformados ubicar y secuestrar el elemento denunciado, tratandose de una computadora portátil marca Apple, modelo MacBook Pro 13

Tras el secuestro preventivo, el equipo tecnológico quedo a disposición de la Justicia para los trámites de restitución a su propietario.