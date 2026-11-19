Un hombre de 32 años fue demorado durante esta madrugada en Corrientes, luego de protagonizar disturbios en la calle. Cuando los efectivos lo retuvieron, descubrieron que llevaba una tobillera electrónica.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II (Grim), y se dio alrededor de las 4 entre la avenida Cartagena y la calle Francia. Según informaron fuentes policiales, el hombre incitaba a pelear a quienes circulaban por la zona.

Los policías advirtieron que el sospechoso se encontraba en aparente estado de ebriedad y que no tenía documentación para acreditar su identidad. Fue en esta revisión que también detectaron el dispositivo de monitoreo que llevaba colocado.

Por lo tanto, ante esa situación, comunicaron el hallazgo y avanzaron con las verificaciones. Luego trasladaron al hombre a la Comisaría Octava, donde quedó a disposición de las autoridades.