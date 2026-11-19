Este jueves al mediodía ocurrió el choque entre una camioneta con una motocicleta sobre la Ruta Provincial 129 de acceso a la ciudad de Monte Caseros que dejó como saldo el deceso de una persona de 51 años.



Ocurrió a la altura del kilómetro 20, en un sector conocido por los lugareños como los silos, donde el conductor de una camioneta Chevrolet S10 identificado como Héctor Mara de 79 años, habría intentado incorporarse al pavimento. Los registros periciales indicaron que avanzaba en sentido Sur Norte.





En esas circunstancias habría embestido a una Rowser 200 C.C, color azul que ingresaba hacia Monte Caseros, en dirección Este, la cual era guiada por Silvio Nestor Coutiñho.



A causa del impacto los dos hombres fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud de la ciudad para recibir asistecia médica, pero el caso del motociclista fue más grave y confirmaron su fallecimiento.



Por razones de jurisdicción trabajaron los móviles de la Comisaría Segunda Monte Caseros, bajo directivas de la Fiscalía en turno que ordenó se realicen las pericias accidentológicas y mecánicas.



Por otra parte el chofer de la camioneta, permanece internado con lesiones graves, como ser un traumatismo de cráneo, según detallaron.