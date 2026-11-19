En un hecho que causó sorpresa en un campo de la costa del Río Uruguay, dos peones rurales fueron detenidos por una causa de abigeato, luego de ser ser sorprendidos al intentar sustraer un animal vacuno del establecimiento donde trabajaban.



Una comisión de la Policía Rural y Ecológica de Alvear frustró el accionar delictivo en una propiedad denominada Casco Viejo, ubicada en Las Palmitas, cuya dueña fue identificada como Ana María Casal.





Los demorados fueron identificados por la Policía como José Sebastián Fernández, peón que llevaba seis meses trabajando en el establecimiento, y Eladio Leonel Lemos, de 24 años, hijo del capataz del campo, quien se desempeñaba como puestero desde hacía dos meses.





Los policías los sorprendieron cuando habían apartado un bovino del resto de la hacienda y estaban por enlazarlo. Secuestraron dos caballos, lazos, cuchillos, aperos y teléfonos celulares.





La investigación también apunta a determinar si ambos empleados tuvieron participación en anteriores robos de ganado denunciados por la propietaria. El fiscal rural Martín Leiva dispuso actuaciones por supuesta tentativa de abigeato y los dos hombres quedaron demorados en la Comisaría Primera de Alvear.