Dos hombres acusados de practicar la caza furtiva fueron detenidos en una zona de esteros de San Miguel luego de un operativo de la Policía Rural que contó con el apoyo clave de un dron policial para localizarlos en medio de inhóspitos bañados.



El procedimiento tuvo lugar en el paraje Guaicurú, dentro de la jurisdicción del mencionado departamento donde se movilizaron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz con tareas de patrullaje preventivo tras advertir el ingreso no autorizado de personas a propiedades privadas de la zona.





Debido a las dificultades geográficas del terreno, caracterizado por esteros profundos y vegetación cerrada, los efectivos recurrieron al uso de un vehículo aéreo no tripulado. A través de las cámaras del dron, los operadores lograron divisar a dos sospechosos que se desplazaban de manera sigilosa a bordo de una canoa.

Chuzas





Con las coordenadas obtenidas desde el aire, se coordinó el avance de las patrullas terrestres hacia el sector exacto donde navegaban los implicados. Finalmente, lograron interceptarlos y demorarlos con chuzas y cuchillos que los sospechosos llevaban consigo al parecer para la captura de fauna silvestre.



