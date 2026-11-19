Un hombre fue detenido en las últimas horas durante un procedimiento contra el narcomenudeo realizado en la ciudad de Corrientes, en el que los investigadores lograron secuestrar diez dosis de cocaína listas para su comercialización, dinero en efectivo y un dispositivo móvil.



El allanamiento se concretó en un domicilio ubicado en el barrio San Antonio y en la requisa de la propiedad, hallaron diez envoltorios que contenían una sustancia en polvo de color blanco que al test orientativo arrojó resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 2,3 gramos.





En el lugar también se procedió al secuestro de $30 mil en efectivo -presuntamente producto de la venta al menudeo- y de un teléfono celular, el cual será peritado por los investigadores para determinar posibles conexiones dentro de la red de distribución.



Como resultado del operativo, quedó aprehendido un joven.



La causa quedó radicada bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 3, con intervención del Juzgado de Garantías de la Primera Circunscripción de Corrientes.