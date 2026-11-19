Una nena de 11 años murió este jueves alrededor de las 18.30 tras ser embestida por un camión sobre la colectora de ingreso a la localidad de Mocoretá donde fue embestida por un camión.



Según fuentes policiales el vehículo de gran porte circulaba en sentido Sur-Norte, cuando se encontró con la menor, que se desplazaba en una bicicleta.





Por circunstancias que los peritos buscan establecer, el camioneto atropelló a la niña que lamentablemente murió como consecuencias de las severas lesiones sufridas.

De Misiones





Según testimonios de personas que se encontraban en el lugar, la víctima sería oriunda de la provincia de Misiones y sería hija de una persona que habitualmente viaja a Mocoretá para trabajar, información que no fue confirmada por las autoridades.



En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal del servicio de emergencias 107 y peritos, quienes llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente, en base a directivas de la Fiscalía en turno Bruno Monzón.