El excomisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, volvió a declarar ante el Tribunal Oral Federal este jueves, en el juicio que afronta por el juicio que afronta por el caso Loan. Hizo un descargo breve pero contundente en relación a lo declarado por cuatro testigos de este jueves y que lo habían complicado por citar a sede judicial a vecinas que se habían manifestado frente a la seccional policial, lo que se presume fue utilizado como un instrumento para amedrentar a los manifestantes y evitar nuevas protestas.



Asimismo, el policía se refirió a un acta de procedimiento incorporada como prueba en la causa, en la que un testigo llamado Francisco Méndez dijo no identificar sus firmas, con lo que sobrevuela la posibilidad de que sea atacada por nula.



Según dijo Maciel, si la Comisaría de 9 de Julio distribuyó en un grupo de vecinas una serie de cédulas de notificación a que se presenten en la sede judicial de Goya a declarar por su participación en las protestas, es porque el primer fiscal que intervino en la causa, Juan Carlos Castillo, le impartió esa orden. Y que no hay constancia de ese mandato del funcionario al comisario, porque se había comunicado en forma oral.



Por otra parte, el excomisario arremetió contra la validez del acta referida por el testigo Méndez al señalar una incosistencia en fechas: se indicó que el 15 de junio de 2024 hubo detenciones: “Yo los detuve el 13 de junio de 2024”, dijo y puso dudas sobre sellos y firmas.



En ese sentido planteó que luego de ser detenido en el marco de esta causa sus efectos personales (como sus sellos que permanecían en su oficina) pudieron haber sido manipulados.