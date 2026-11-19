Dos mujeres conocidas en Goya como "la Kitty" y "la Jenny" fueron detenidas este jueves, acusadas de haber ingresado a robar un hombre de 73 años en una casa ubicada sobre la calle República del Líbano.





La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la víctima, quien advirtió el faltante de diversas pertenencias de su domicilioy en el hecho intervino la Comisaría Cuarta que logró identificar rápidamente a las dos sospechosas, de 24 y 33 años.





En el marco de las pesquisas, se logró dar con los elementos que habían sido denunciados como robados: un teléfono celular Samsung A10, un termo de acero inoxidable junto con un mate y una bombilla, además de la suma de $19 mil en efectivo.





Con las pruebas reunidas además fueron aprehendidas ambas mujeres con los objetos recuperados que quedaron a disposición de la Justicia. Además investigan si las acusadas están vinculadas a otros hechos similares en la zona.