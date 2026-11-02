Demoraron al jefe de Pami de Mburucuyá por el robo de $800 mil en Mercedes

Un hombre de apellido Benítez, señalado como delegado de PAMI en Mburucuyá y vinculado a La Libertad Avanza, quedó demorado en el marco de la investigación por el robo de más de $800.000 en efectivo ocurrido en el predio de la Sociedad Rural de Mercedes en Corrientes.

El hecho ocurrió durante las actividades por el 126.º aniversario de la Sociedad Rural de Mercedes, donde una persona había dejado estacionada su camioneta Toyota Hilux en el predio y desconocidos sustrajeron el dinero que guardaba en el habitáculo.

La investigación avanzó durante la madrugada, cuando efectivos policiales localizaron un Ford Fiesta presuntamente relacionado con el hecho. El vehículo era remolcado por un Mercedes-Benz y contaba con el apoyo de un tercer automóvil.

Como resultado del operativo, tres hombres fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia. Entre ellos se encontrarían dos hermanos, uno oriundo de Chaco y otro de Riachuelo, además de un tercer sospechoso domiciliado en Saladas.

La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados en el robo.

Con colaboración de Juan Antonio Pared