Golpe al narcomenudeo en Corrientes: allanamientos, secuestro de elementos y detención

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a unhombre en la localidad de Curuzú Cuatiá tras realizar allanamientos donde se secuestró un vehículo, un arma de fuego, droga y otros elementos.

Personal de la División Investigación Criminal ejecutó dos operativos simultáneos en la 1ª Sección Chacra Sur de Curuzú Cuatiá.

Despliegue táctico y allanamientos simultáneos

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación en pos de desarticular una operación de narcomenudeo.

Los operativos se desarrollaron cerca del mediodía y las 13 del domingo en dos domicilio de la 1° sección Chacra Sur.

Efectivos de la División Investigación Criminal de la Unidad Regional local fueron los encargados de ejecutar las ordenes de allanamiento.

Secuestro de elementos probatorios y detención

En el primer inmueble se incautaron un arma de fuego de tipo larga, una balanza de precisión digital y una motocicleta de 110 cc.

En la vivienda contigua se hallaron sustancias vegetales que, tras el test orientativo de campo, arrojaron resultado positivo para marihuana.

En tanto que un hombre de 40 años fue detenido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.