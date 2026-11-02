Encontraron muertos a una mujer y cuatro niños en Chaco: hay un detenido

Una mujer de 22 años y cuatro niños murieron en una casa del barrio Matadero de Quitilipi, en la provincia de Chaco. El caso fue descubierto el domingo a la mañana, cuando la Policía acudió al lugar por un incendio.

Dos de los niños fallecidos serían los hijos de la mujer que fue encontrada sin vida en la escena, mientras que los dos restantes serían sus sobrinitos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Islas Malvinas al 1200. Los primeros exámenes médicos detectaron lesiones que motivaron una investigación por supuesto homicidio.

Las lesiones que investiga la Fiscalía

De acuerdo con el informe policial citado, tres de los niños presentaban lesiones cortantes en el cuello y quemaduras. La mujer también tenía una herida en la región lumbar. Un bebé de seis meses fue trasladado al hospital local, donde ingresó sin signos vitales.

La Fiscalía dispuso autopsias para las cinco víctimas. Los estudios serán fundamentales para establecer las causas de muerte y reconstruir la secuencia de lo sucedido. Por el momento, no está determinado qué papel tuvo el incendio en los fallecimientos ni cuándo se produjeron las lesiones.

Un hombre quedó detenido

En el marco de la investigación fue detenido Alberto Luis Ávalos, de 25 años, según la información difundida. El sospechoso había sido trasladado a un hospital y examinado por profesionales médicos antes de que la Fiscalía ordenara su detención. No se precisó su vínculo con las víctimas ni se informó una atribución individual de los hechos.

Su participación y las circunstancias de lo ocurrido continúan bajo investigación.

Secuestraron elementos para realizar pericias

En la vivienda trabajaron Bomberos, personal de Criminalística y médicos policiales. Durante las tareas se secuestraron teléfonos celulares, un cuchillo con manchas similares a sangre, un encendedor y tramos de soga, además de otros elementos que serán analizados.

Las pericias deberán determinar si esos objetos tienen relación con las muertes y con el origen del fuego.

Norte Grande Federal