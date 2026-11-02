Corrientes: intentó ingresar a varios comercios en pleno centro y fue detenido

La Policía de Corrientes informó este domingo que demoraron a un hombre de 29 años que estaba intentando entrar a robar a varios comercios en el centro de la capital correntina.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle San Juan, entre Hipólito Yrigoyen y San Martín, donde el hombre fue observado a través de las cámaras de monitoreo mientras manipulaba las puertas de ingreso de varios locales comerciales de la zona.

Ante esto, los efectivos acudieron al lugar y procedieron a interceptarlo. El hombre no pudo justificar su accionar ni su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado y trasladado a la dependencia policial.

En tanto, se continúan con las diligencias correspondientes.