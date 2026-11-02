Demoraron a tres hombres tras tres noches de vigilancia en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que detuvo a tres personas en la localidad de Monte Caseros tras tres días de vigilancia. Durante el procedimiento se secuestraron armas de fuego, municiones y cuchillos.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Rural de Monte Caseros quienes interceptaron una camioneta en la Ruta Nacional 119 luego de una guardia nocturna que se extendió por tres días.

Vigilancia nocturna e interceptación vehicular

Los agentes policiales llevaban a cabo tareas investigativas orientadas a prevenir delitos rurales en la región.

Ante denuncias previas por faena clandestina, se montó un operativo de observación durante más de tres noches continuas en caminos vecinales próximos a la RN 119.

La espera dio resultados cuando los efectivos detectaron el desplazamiento sospechoso de un vehículo utilitario. De esta manera, las patrullas interceptaron una camioneta Volkswagen Saveiro en la que circulaban tres hombres mayores de edad.

Secuestro de armas y actuaciones judiciales

La requisa efectuada en el rodado permitió incautar elementos de alta peligrosidad para la seguridad pública. Se secuestraron dos armas calibre .22; una de ellas semiautomática con numeración limada y otra adaptada de un sistema de aire comprimido.

En el habitáculo también se contabilizaron 21 municiones vivas, un machete y cuatro cuchillos de diferentes dimensiones.

Si bien no se hallaron restos cárnicos en lo inmediato, los tres demorados fueron notificados de una causa penal por tenencia ilegal de armas de fuego, quedando a disposición de la Justicia.