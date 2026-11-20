Una pareja fue detenida en Resistencia por la muerte de su beba de un mes de vida, en una causa que investiga un presunto homicidio agravado por el vínculo. La investigación comenzó después de que durante la internación los médicos detectaran lesiones y signos compatibles con un posible cuadro de maltrato infantil.

Los detenidos Juana Ayelén Passennheim, de 31 años, y Alejandro Bruno Alfaro, de 30. Según se supo, él es médico y ella es abogada en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1.

La internación y los indicios de maltrato

El caso se inició el miércoles pasado, cuando los padres llevaron a la beba al Hospital Pediátrico con un paro cardiorrespiratorio. En primera instancia, los profesionales lograron reanimarla, pero debió permanecer internada en la unidad de Terapia Intensiva.

Durante los estudios, los médicos detectaron signos de hipertensión endocraneana, edema cerebral y hemorragia subaracnoidea. También señalaron sospechas de maltrato infantil y una probable neumonía aspirativa.

Asimismo, también trascendió un antecedente ocurrido dos semanas, cuando la beba fue internada por una fractura de fémur.

A partir de esos resultados, la fiscal de Investigación Penal N.º 1, Ingrid Wenner, ordenó detener a los padres y la causa quedó encuadrada inicialmente como presunto homicidio agravado por el vínculo.

La pareja fue encontrada en el Hospital Julio Perrando donde fueron a buscar novedades sobre la entrega del cuerpo de su hija. A la mujer la trasladaron a la División Microtráfico y el hombre quedó alojado en la Comisaría Novena.