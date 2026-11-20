No tenía una ocupación conocida, le usaba el teléfono a su pareja, hablaba en clave y hacía negocios con un mafioso que cumplía condena en prisión. Con esa síntesis se puede describir al "Negro" Sandoval, que en las últimas horas fue condenado a cinco años de prisión por vender droga desde su casa en la ciudad correntina de Bella Vista.

Después de una investigación que se extendió por un año, en la que la Policía Federal y la Policía de Corrientes reunieron numerosas evidencias, el 13 de diciembre de 2023 cayó en su casa del barrio 80 Viviendas Epam de Bella Vista Horacio David Sandoval. Casi tres años después, recibió una condena cinco años de prisión.

El Tribunal Federal de Corrientes, presidido por Eduardo Ariel Belforte (Formosa) e integrado por los jueces Simón Pedro Bracco (Gral. Roca) y Pablo Toledo (Tucuman), dictó sentencia sobre la base de un alegato orientado por la fiscalía de Distrito a cargo de Carlos Schaefer y de un requerimiento por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

UN CLAN Y DIÁLOGOS EN CLAVE

La investigación, que había iniciado en diciembre de 2022, incluyó una serie de estrategias, desde el registro de los movimientos en el punto de venta de droga que tenía en su casa Sandoval, hasta la intervención de su teléfono.

Así se descubrió que Sandoval hacía negocios con al menos otras siete personas, varias de las cuales también fueron condenadas tras suscribir acuerdos de juicio abreviado. Desde la venta al menudeo, hasta la distribución de los estupefacientes por la zona.

En este juicio actuaron tres fiscales: Carlos Schaefer, Nancy Vargas y Tamara Pourcel.

En ese sentido, se determinó además que tenía rutas de venta a Capital, Empedrado, Goya y Mercedes, entre otras comunidades.

Las operaciones que realizaba tenían una preparación configurada por las conversaciones que tenía con su clan pero con dos particularidades.

Por un lado Sandoval no utilizaba su teléfono. Se descubrió que lo usaba poco y que para las llamadas vinculadas con tratos sobre droga, utilizaba el celular de su esposa, Estela Maris Ríos.

Por las sospechas que tenía de ser detectado, se refería a los estupefacientes como "los termos" o los pescados, pues a las operaciones las llamaba "pesca".

EN SOCIEDAD CON UN PESADO QUE MURIÓ EN PRISIÓN

Sergio Gustavo Salgán fue uno de los hombres condenados a 17 años de prisión por el secuestro extorsivo y la desaparición de Cristian Schaerer, ocurridos en septiembre de 2003 en Corrientes. Falleció en febrero de 2023 mientras cumplía su condena en prisión.

Antes de ese desenlace, Salgán tenía diálogo denso y sustancioso con el Negro Sandoval. De hecho, de la interceptación de llamadas es que se registró que tenían acciones conjuntas en materia de narcotráfico y que habían hecho muchas operaciones previas.

Se conocían muy bien y se trenzaron en el negocio que en 2023 significó el final para el raid narco de Sandoval.

EVIDENCIAS

En el operativo que las autoridades concretaron en diciembre de 2023 en su casa de Bella Vista, a Sandoval le encontraron no solamente elementos clave para la venta de droga, sino también mucho dinero y un arma usada como ornamentación.

En efecto, los secuestros de esa jornada en la vivienda familiar dieron como resultado: cuatro teléfonos celulares; dinero en efectivo por la suma de 669.900 Pesos, 102.000 Guaraníes y 111 Dólares; anotaciones de interés; un pistolón; elementos de corte y fraccionamiento; una balanza digital y una automóvil Chevrolet Corsa.