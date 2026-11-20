Una persona murió como consecuencia de un violento choque frontal entre un automóvil y un camión registrado sobre la Ruta Nacional N° 12, en cercanías de la localidad correntina de Villa Olivari.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 1220, en el tramo comprendido entre Villa Olivari y el cruce con la Ruta Nacional 118. Por causas que aún son materia de investigación pericial, ambos rodados colisionaron de frente sobre la traza nacional.

A causa del impacto, el transporte de carga terminó despistado fuera de la cinta asfáltica.

En tanto, se confirmó que al menos una persona perdió la vida de manera instantánea en el lugar del hecho, aunque hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni precisaron si se registraron otras personas heridas como saldo del episodio.