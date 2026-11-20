Un hombre de 81 años fue hallado muerto de un balazo en el pecho en su casa del paraje Arroyo Vega, departamento Esquina. Fue el jueves al mediodía cuando reportaron el caso y al llegar la Policía halló el cadáver junto a un revólver calibre 22, con la apariencia de un suicidio.



Pero la investigación descubrió una trama de robo de dinero, ejecución a una cierta distancia con escopeta y la complicidad del yerno de la víctima y su propio nieto de 18 años. Ambos ya están detenidos de manera formal, se secuestró el arma que se habría usado en el crimen y se recuperaron 26.500 dólares y 800 mil pesos argentinos.





La investigación comandada por el fiscal Gustavo Javier Mosquera y la Comisaría Segunda de Esquina, arrojó luz en menos de 12 horas, según describió el portal Actualidad Esquina.



La víctima fue identificada como Ramón Marcelino Cuenca, conocido como “Tito”. En el entorno familiar se sabía de una mala relación con su yerno que vivía a unos 3 kilómetros de su casa por lo cual allanaron ese domicilio y demoraron al sospechoso, que con el correr de las horas quedó formalmente detenido. En su casa, al principio incautaron una escopeta calibre 16, según revelaron.



Pero en medio de la trama obtuvieron un testimonio clave que ubicó el rol que desempeñó cada actor del crimen, donde quedó seriamente comprometido un hijo de 18 años del hombre detenido, que a su vez es nieto de la persona asesinada, según revelaron.





Todo indica incluso que este último sería el autor del mortal disparo que acabó con la vida de “Don Tito” tras un balazo en el pecho con una escopeta calibre 28, disparada desde afuera de la propiedad, que atravesó una ventana que sostiene una tela metálica que acabó perforada.



La investigación también escarbó en otras direcciones que permitieron hallar la escopeta con la cual se habría cometido el crimen que fue ubicada entre un montículo de leña. En ese mismo lugar, debajo de otros leños encontraron dos pequeñas cajas de cartón con decenas de billetes que al ser contabilizados, arrojaron la suma de 26.500 dólares y 800 mil pesos argentinos, de interés crucial para establecer el móvil del homicidio, bajo la carátula de robo.