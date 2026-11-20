La Policía de Corrientes secuestró más de un kilo de marihuana durante un allanamiento en Gobernador Virasoro. El operativo se llevó a cabo en el barrio Santa Rita, en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo.

El operativo se realizó por orden judicial y estuvo a cargo de la Comisaría Segunda, con intervención de la Unidad Fiscal. Los policías llegaron a la casa y, durante la requisa, hallaron elementos que comprobaron el vínculo con la venta de drogas.

Droga y armas

De esta manera, se encontraron dos "panes" compactos con una sustancia vegetal que, tras el test orientativo, se confirmó que se trataba de marihuana.

Además de la droga, secuestraron varios teléfonos celulares, armas blancas y herramientas que serían utilizadas para el corte y el fraccionamiento de estupefacientes. Todo quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la comisaría para continuar con las actuaciones.