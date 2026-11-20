Tres personas fueron detenidas por el homicidio de un hombre de 81 años en Esquina. Durante los procedimientos, la Policía secuestró una escopeta calibre 28 y una suma millonaria, que supera los 26.000 dólares en efectivo.

Según fuentes policiales, tomaron conocimiento del caso ayer, cerca del mediodía, cuando fueron alertados sobre un hombre sin vida en una casa de la Primera Sección Arroyo Vega. En el lugar, se descubrió que la víctima tenía heridas compatibles con disparos.

La investigación: un familiar de 18 años y miles de dólares

A partir del hallazgo del cuerpo, la Comisaría Segunda inició una investigación en conjunto con la Unidad Fiscal, que derivó en la recolección de pruebas que vincularían con el crimen a personas cercanas al hombre.

Fue así como la Policía detuvo a tres sospechosos, entre ellos un joven de 18 años que es familiar de la víctima y estaría presuntamente relacionado con el asesinato.

Durante los allanamientos se incautaron 26.400 dólares y 800.000 pesos, por lo que el móvil económico sería la principal hipótesis. Además, también se encontró una escopeta calibre 28.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Y, en paralelo, todavía continúan las actuaciones para confirmar las circunstancias del homicidio, ya que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Forense de Corrientes para la autopsia.