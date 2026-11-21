La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron a un hombre en la localidad de Goya que habría ingresado de manera irregular a la Argentina y registraría antecedentes migratorios internacionales.

El ciudadano manifestó ser de nacionalidad española, pero no contaba con documentación física ni digital para acreditar su identidad ni su situación migratoria. Ante esta situación, los efectivos realizaron consultas ante la Dirección Nacional de Migraciones.

A partir de esas averiguaciones, constataron que el hombre no registraba ingreso al territorio argentino, por lo que se presume que habría ingresado al país de manera irregular.

Además, mediante información suministrada por Interpol, se estableció que sería de nacionalidad venezolana y que habría sido expulsado de España por residir irregularmente en ese país. También registraría una prohibición de ingreso al territorio español.

Tras dar intervención a las autoridades judiciales competentes, se dispuso iniciar las actuaciones administrativas correspondientes. Según lo establecido, el próximo martes será trasladado a la Oficina de Migraciones de Corrientes Capital.

Ahí se realizarán los trámites para determinar su identidad y evaluar su situación migratoria, incluida la eventual expulsión del territorio argentino.