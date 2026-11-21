La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron un automóvil, una motocicleta y numerosos elementos de dudosa procedencia tras dos allanamientos realizados en la localidad de San Luis del Palmar.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la mañana en dos domicilios ubicados en inmediaciones de las calles Costanera Norte y Sicilia.

Entre los elementos secuestrados se encuentran un automóvil Citroën C5, una motocicleta Zanella de 110 cilindradas, dos televisores plasma, una bicicleta infantil y un horno eléctrico.

Además, los efectivos incautaron distintas partes de motocicletas de procedencia dudosa, un reflector con alargue, una caja con utensilios de cocina, dos protectores de amortiguador de motocicleta marca Honda y un faro.

También encontraron dos cañas de pescar, una planchita para el cabello y un secador de pelo.

Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las diligencias para determinar su procedencia y establecer si guardan relación con los hechos investigados.