Un preso, oriundo de Santa Lucía, quien cumplía condena de 7 años de prisión por robo calificado, murió este sábado a la siesta cuando era trasladado de urgencia en ambulancia rumbo al hospital Escuela, lo cual abrió una investigación que está en manos de la Fiscalía en turno.



Permanecía alojado en la Unidad Penal N°1 de San Cayetano, a disposición del Juzgado de Garantías de Goya.





Fuentes del caso indicaron a este medio que existen detalles poco claros que deberán esclarecerse ya que la causal del deceso habría sido asfixia por ahorcamiento, lo cual se habría dado en un espacio compartido con otro interno.





Como medida de precaución, las autoridades del Servicio Penitenciario habrían dispuesto el apartamiento del compañero de celda del fallecido, mientras se investigan los sucesos que se habrían dado durante un horario de recreo, lo cual también se busca verificar.





El fallecido fue identificado como Jorge Andrés Lezcano quien permanecía alojado en un ala de mediana peligrosidad, según se supo y al parecer atravesaba un cuadro derpresivo en las últimas semanas.





Los testimonios dan cuenta que el supuesto ahorcamiento se habría dado con una sábana, lo cual despertó sospecha en las autoridades sobre el rol pasivo del compañero de celda que no habría adveritido los extraños movimientos.





El resultado de autopsia, más la investigación interna del Servicio Penitenciario arrojarán claridad en las próximas horas sobre este hecho que por el momento figura como muerte dudosa.