Efectivos de la Gendarmería Nacional incautaron un cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en más de 51 millones de pesos luego de abrir 23 encomiendas que habían sido interceptadas durante un control vehicular en el sur de la provincia de Corrientes.



El procedimiento finalizó este jueves al mediodía en la sede de la Sección "Monte Caseros", perteneciente al Escuadrón 7 Paso de los Libres "Cabo Misael Pereyra", con la colaboración del Grupo de Seguridad Vial "Piedritas".





Las cajas habían sido retenidas originalmente el pasado lunes 16 de noviembre durante un operativo de prevención sobre el kilómetro 363 de la Ruta Nacional N° 14, a la altura del peaje Piedritas. Al detectar irregularidades en los envíos, los gendarmes los interdictaron a la espera de la autorización judicial correspondiente.



Con el aval del magistrado interviniente, los uniformados procedieron a la apertura de los 23 bultos y constataron que transportaban un total de 1.682 cartones de cigarrillos de origen extranjero sin el aval aduanero requerido.



Según el detalle oficial, la mercadería decomisada se dividía en las siguientes marcas 882 cartones de marca Hills; 250 cartones de marca Rex; 250 cartones de marca Dover; 100 cartones de marca Eight; 100 cartones de marca Gift; y 100 cartones de marca Topic.



El aforo total del secuestro fue estimado en $51.447.286.



Por disposición de la Justicia Federal, la totalidad de la carga quedó incautada en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).