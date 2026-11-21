Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas, a raiz de tareas de inteligencia que derivaron en una persecución de películla por varios kilómetos que empezó en las rutas 123 y 40 de Mercedes atravesó los Esteros del Iberá y culminó en la Ruta Nacional 14, en zona rural de Santo Tomé.



Aseguran que cayó el propio líder de esta organización que operaba desde Mercedes con mercadería ilegal que era ingresada desde países vecinos con el agravante además de que en este decomiso de vehículos detectaron que dos de las camionetas usadas en los raid delictivos, registraban pedido de secuestro por robo, una en Brasil y otra en Morón, Buenos Aires.



El operativo se ejecutó bajo la jurisdicción de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatia, comandado desde la Comisaría Primera de Mercedes y bajo directivas de la Fiscalía en turno de esta última ciudad.



Entre los detenidos aparecen quien sería el líder de la organización Hugo Fabián C, así como Gustavo Sebastián F., Sebastián David V., Karen Analía O., y Rocío del Valle V., en tanto que un joven de 17 años fue puesto en libertad por su condición de menor de edad, según detallaron.

Campanas





El jueves a la siesta atraparon a dos "campanas" en una moto de 110 cc en el cruce de las rutas 40 y Nacional 123.



A la vez, en Pellegrini vieron cruzar a toda velocidad tres camionetas sospechosas en dirección a Santo Tomé, lo cual encendió el alerta de las bases de las distintas comisarías de la zona. En respuesta al llamado la Policía Rural de Alvear, la Policía de Alto Riesgo y de la Comisaría local montaron un retén para demorar a los vehículos sospechosos.



Se colocaron frente a la base del Priar por Ruta 14, donde arribaron las camionetas que lejos de detener su marcha, efectuaron disparos con armas de fuego y huyeron.



Tras la fuga, se inició una persecusión y finalmente los uniformados encontraron una Toyota Hilux abandonada a la altura del kilómetro 640, repleta con cajas de cigarrillos en la parte trasera. Más adelante, cerca del puente Cuay Chico, apareció la segunda camioneta, también abandonada.



En paralelo, en el Control 1 de la Ruta 40, los uniformados demoraron a dos mujeres que circulaban en un Toyota Corolla gris; una de ellas fue identificada como la esposa de sindicado cabecilla de la organización.



La fuga continuó únicamente con la Toyota SW4 gris, que logró perderse de vista entre el puesto de Gendarmería de Cuay Grande y Torrent.



Sin embargo, el rastrillaje nocturno dio resultados a las 22.20: a la altura del kilómetro 644 de la Ruta 14, los policías notaron que el portón de cimbra de un campo había sido embestido.Al ingresar a la propiedad rural junto a efectivos de Torrent y Alvear, encontraron la camioneta escondida entre la vegetación a unos 500 metros de la ruta, sin ocupantes y también cargada en su totalidad con cigarrillos de contrabando.



Al verificar el número de chasis, constataron que el vehículo tenía pedido de captura por robo en el partido bonaerense de Morón.



Posteriormente el Fiscal de la causa requirió que se realcen los allanamientos de las camionetas y el conteo de la mercadería que llevaban.Se estabelció que en total se decomisó 4.096 cartones de cigarrillos de origen ilegal por un valor estimado en $ 109 millones. Mientras que tres camionetas, el automóvil Corolla y la moto poseen un valor cercano a los 156 millones, haciendo un total de $ 265 millones que fueron asestados a esta megabanda.