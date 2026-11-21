Un operativo nocturno en la localidad correntina de Itatí terminó con el secuestro de decenas de dosis de marihuana que habían sido abandonadas en la vía pública por sospechosos que escaparon al ver a la Policía, mientras permanecían frente a una conocida cancha de fútbol 5.





El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado (Ensenada Grande), quienes tomaron intervención tras recibir un alerta sobre la presencia de grupos de jóvenes reunidos en la esquina de Benigno Garay y una calle sin nombre, en cercanías al complejo deportivo "El Potrero".





Al arribar a la zona, el personal policial rastrilló el sector y encontró un botellón de vidrio con 43 envoltorios de polietileno en su interior, fraccionados con una sustancia vegetal picada que arrojó resultado positivo para marihuana.





Tras confirmar que se trataba de estupefacientes listos para su comercialización o consumo, los efectivos dieron inmediata intervención a las autoridades judiciales de turno, quienes ordenaron el secuestro formal de la droga y dispusieron las directivas correspondientes para avanzar con la causa e intentar identificar a los responsables.