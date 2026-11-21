Un trabajo de investigación concluyó con el recupero de una notebook Apple MacBook Pro 13 de color gris que había sido denunciada como sustraída días atrás, mediante una labor desplegada por efectivos y personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Segunda Urbana

El procedimiento se concretó tras una serie de tareas investigativas conjuntas que permitieron dar con el equipo, el cual quedó vinculado a la causa registrada bajo el LIF N° 218611/2026.





Además dieron con un sospechoso que guardaría relación con el delito.





Tras verificar el número de serie del dispositivo, confirmaron que se trataba de la computadora buscada y procedieron a su secuestro para las pericias de rigor y su posterior restitución al propietario.