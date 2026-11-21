En el marco de una investigación por robo en Saladas, allanaron una casa donde recuperaron parte de los elementos denunciados como sustraídos, y además se encontraron con la sorpresa de tres plantas de marihuana.



Por el hecho, un hombre quedó supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía que guió la investigación que fue concretada por personal de la Comisaría Segunda de esta localidad.





Luego del allanamiento ordenado por el juez César Daniel Romero, secuestraron un juego de vajilla compuesto por 16 platos de porcelana -14 medianos y dos chicos- de color blanco con detalles florales naranjas en el centro, los cuales coincidían con los objetos denunciados en una causa por supuesto robo.



En el mismo domicilio, el personal policial detectó tres plantas que, por sus características y olor, serían ejemplares de cannabis sativa (marihuana), por lo que también se procedió a su secuestro preventivo.



Además, incautaron un arma tipo rifle calibre 5.5, presuntamente de aire comprimido, que se encontraba desarmada, con su mecanismo metálico separado de la culata de madera.