Una bebé de un año y diez meses está grave luego de caer dentro de un bebedero de animales en un campo familiar de Juan Pujol, departamento de la localidad correntina de Monte Caseros.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, en un predio ubicado sobre calle 15.

Según informó el jefe de la Comisaría de Juan Pujol, Cristian Pérez, el padre de la pequeña la había dejado momentáneamente en una cabina de pesaje mientras realizaba tareas vinculadas al movimiento de hacienda.

Al advertir que no estaba, comenzó a buscarla y finalmente la encontró dentro de una pileta con agua utilizada como bebedero para los animales.

La niña fue rescatada y trasladada inicialmente a centros de salud de Juan Pujol y Monte Caseros.

Debido a la gravedad de su estado, fue derivada a la ciudad de Corrientes, donde llegó sin signos vitales y debió ser reanimada.

Actualmente permanece internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.