La Policía de Corrientes informó este sábado que un choque entre dos camiones sobre la Ruta Nacional 119 terminó con la muerte de uno de los conductores en la localidad correntina de Curuzú Cuatia.

El siniestro ocurrió cerca de las 4.30, a la altura del kilómetro 45, cuando ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas.

De acuerdo con la información inicial, uno de los camiones era un Scania con dominio paraguayo, que se desplazaba de norte a sur y transportaba un acoplado tipo cisterna con una carga aparentemente de aceite o grasa.

En sentido contrario, de sur a norte, circulaba un camión Iveco conducido por Omar Moreyra, de 51 años, quien transportaba alimentos no perecederos y distintos elementos de limpieza.

Según el relato del conductor del Iveco, cuando se encontraba próximo a cruzarse con el otro camión, el Scania se desplazó hacia su lado e invadió completamente su carril. Ante esa situación, Moreyra intentó realizar maniobras evasivas para evitar el impacto, pero no logró esquivarlo.

El choque se produjo sobre el lateral izquierdo del Iveco, detrás de la cabina. En tanto, el Scania recibió un fuerte impacto en la parte delantera y lateral de su cabina, lo que provocó que su conductor saliera despedido junto con el asiento.

Producto de esto, el hombre quedó tendido a unos 20 metros del camión y cuando llegó el personal policial, constató que se encontraba sin signos vitales.

Por su parte, Moreyra sufrió algunas lesiones producto del impacto y la rotura de los vidrios, aunque se encontraba en buen estado general de salud.

Tras el siniestro, intervinieron efectivos policiales, dos unidades de emergencias médicas del hospital local y una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo de Gustavo Claus.

La fiscal de turno, Clara Belén Arrúa, dispuso el inicio de actuaciones judiciales de oficio. Además, trabajó en el lugar la perito Patricia Cáceres, integrante del Equipo Técnico de Investigación (ETI), para realizar las pericias correspondientes.