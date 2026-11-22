La Policía de Corrientes informó que el sábado atrapó a un hombre en la ciudad capital, quien disparó contra otra persona que tuvo que ser hospitalizada.

El incidente se registró por la tarde del sábado tras un alerta al SIS 911 en el barrio San Marcos de Corrientes Capital. La víctima, de 38 años, fue trasladada al Hospital Escuela con lesiones en una pierna, mientras que el presunto agresor quedó aprehendido y se incautó un arma de fuego.

Alerta al 911 y traslado de la víctima al Hospital Escuela

En la jurisdicción de la Comisaría VII Urbana fue donde ocurrió el hecho, donde una llamada al 911 advirtió sobre la presencia de una persona herida con arma de fuego en el barrio San Marcos.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron que un hombre de 38 años presentaba heridas compatibles con disparos de arma de fuego en una de sus piernas, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital Escuela para su atención médica.

Aprehensión del sospechoso y secuestro del arma

En el marco del operativo desplegado en el lugar del hecho, el personal policial logró individualizar al presunto responsable e incautar elementos clave para la causa.

Los agentes procedieron a la aprehensión del presunto autor del disparo, un hombre de 78 años.

Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre .380 y vainas servidas, iniciándose de inmediato las actuaciones judiciales de rigor para esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio.