La Policía de Corrientes informó que el sábado una menor de edad fue asistida por efectivos en ciudad Capital luego de recibir una descarga eléctrica que puso en riesgo su vida. La rápida reacción de los uniformados lograron que sobreviviera.

El episodio ocurrió en la noche del sábado en barrio Independencia de la capital correntina. Un electrodoméstico produjo una descarga sobre la menor y provocó que esta tuviera un ACV. Gracias a la aplicación de RCP y el trasladó de urgencia al Hospital Escuela, una menor de 17 años se salvó.

Descarga eléctrica y maniobras de RCP en el domicilio

La emergencia se desató alrededor de las 20 del sábado y movilizó de inmediato a una dotación policial que patrullaba la zona.

En una vivienda del barrio Independencia, una adolescente de 17 años que se encontraba junto a su novio de 18 años recibió una severa descarga eléctrica proveniente de un secarropas mientras lavaba ropa.

Efectivos del móvil C-815 de la Comisaría Seccional 15° —integrado por los oficiales subayudantes Lino Medina y Santiago Maidana, junto al chofer cabo Gabriel Blanco Billordo— fueron alertados por un grupo de vecinos mientras realizaban recorridas preventivas.

Al constatar que la joven prácticamente no presentaba signos vitales, los agentes iniciaron de inmediato maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), logrando que reaccionara tras varios minutos de asistencia.

Traslado de urgencia con cordón sanitario y parte médico

Ante la demora del servicio de emergencias médicas en arribar al lugar, los uniformados resolvieron evacuar a la víctima por sus propios medios para ganar tiempo.

Los agentes subieron a la adolescente y a su pareja al patrullero y emprendieron el traslado veloz hacia el Hospital Escuela "José Francisco de San Martín", contando con el apoyo de otros móviles policiales que realizaron cortes preventivos en las arterias más transitadas de la capital.

La médica de guardia del nosocomio confirmó que la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio producto de la electrocución, el cual logró revertirse gracias a la rápida ejecución del RCP policial. Si bien su estado de salud permanece crítico, la profesional felicitó al personal interviniente por haberle salvado la vida. Del procedimiento se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Machado.