Un hombre que conducía alcoholizado chocó contra un poste de alumbrado público en la ciudad de Corrientes durante la mañana de este domingo.

El hecho se registró sobre la avenida Camino al Perichón.

Según informaron fuentes a El Litoral, el conductor salía de una fiesta cuando, por motivos que todavía no fueron precisados, protagonizó el siniestro vial y terminó impactando contra una columna de alumbrado público.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre el accidente, así como también si el conductor sufrió lesiones.

En tanto, en el accidente no se registraron personas involucradas.