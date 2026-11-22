La Policía Federal Argentina (PFA) informó que desarticuló una organización narcocriminal que operaba en la localidad chaqueña de Juan José Castelli, donde realizó tres allanamientos simultáneos y detuvo a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.

La investigación comenzó el 11 de agosto, a partir de una denuncia que vinculaba a tres personas con la comercialización de drogas.

Tras tareas de vigilancia y seguimiento, los efectivos establecieron que los sospechosos utilizaban sus propios domicilios para almacenar y fraccionar los estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Durante los procedimientos secuestraron más de 16 kilos de marihuana y un kilo de cocaína, además de un revólver calibre 38, una pistola semiautomática, municiones, ocho celulares, tres balanzas de precisión y una máquina contadora de billetes.





También incautaron $3.297.500 en efectivo y documentación de interés para la causa.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737.