La Policía de Corrientes informó este domingo que un joven de 21 años murió tras un choque entre dos motocicletas ocurrido en la localidad de Gobernador Virasoro.





El accidente se registró el sábado, en la intersección de avenida San Martín y calle Ricardo Monseñor Vetter.

Según los primeros datos, los protagonistas fueron una Honda XR de 190 cc, conducida por un hombre mayor de edad, y una Zanella ZR de 150 cc, en la que circulaba un joven de apellido Breard.





Por causas que se investigan, ambos rodados colisionaron y sus conductores fueron trasladados al hospital local.

Horas después, se confirmó el fallecimiento de Breard, como consecuencia de las graves lesiones sufridas. El otro motociclista presentó lesiones y permanecía en observación.

En el lugar se realizaron las pericias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno.