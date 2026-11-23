La Policía de Corrientes informó este lunes que dos hombres fueron demorados en Saladas, por amenazar a vecinos con una supuesta arma de fuego mientras se desplazaban en motocicleta.

El operativo se realizó durante la noche del domingo en la zona de las calles 25 de Mayo y Florida.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron una réplica de arma de fuego, que resultó ser un juguete. También secuestraron dos teléfonos celulares.

Ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.