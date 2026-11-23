Efectivos de la Policía de Corrientes, a través de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (U.E.S.R. y E.) de San Roque, detuvieron a un joven de 19 años acusado de perpetrar dos robos de ganado en esa jurisdicción en un lapso inferior a un mes.

El operativo policial tuvo lugar durante la mañana del sábado 21 de noviembre como resultado de una minuciosa investigación vinculada a una reciente denuncia por abigeato en la zona.

Las diligencias incluyeron dos allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Urquiza de la citada localidad correntina y culminaron con la aprehensión del sospechoso, identificado con el alias "Yoni Pato", cuando circulaba por la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, los elementos recolectados durante la pesquisa permitieron establecer que el joven no solo estaría involucrado en el hecho investigado ese día, sino también en otro episodio de sustracción de animales denunciado apenas 15 días atrás.

Por disposición del fiscal rural de Goya, José Omar Cáceres, el detenido permanece alojado en sede policial mientras avanzan las actuaciones judiciales y periciales destinadas a esclarecer por completo ambos casos.