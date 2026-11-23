Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la localidad correntina de Goya detuvieron a un hombre de 34 años que había ingresado sin autorización al campo de un vecino con intenciones de practicar la caza furtiva, en un establecimiento ubicado en la 3ra Sección Buena Vista, zona conocida como "Los Ceibos".

El despliegue policial se concretó durante la jornada del domingo luego de que el propietario del predio rural radicara una denuncia alertando sobre el ingreso reiterado de cazadores furtivos a su propiedad y el consiguiente peligro para su hacienda.

Con el aval expreso del dueño del lugar, los uniformados realizaron un rastrillaje a pie por el terreno y lograron sorprender in fraganti al sospechoso, mientras portaba una escopeta calibre 16 con un cartucho en recámara lista para disparar, tres cartuchos sin percutar y un cuchillo tipo verijero, careciendo de toda documentación legal habilitante.

Intervención judicial y allanamiento en la vivienda

Por directiva del fiscal rural de Goya, José Omar Cáceres, el hombre fue aprehendido en flagrancia e imputado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y depredación de la fauna silvestre, en infracción a la Ley Nacional N° 22.421.

En continuidad con la investigación judicial, durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, personal de la Policía Rural ejecutó una orden de allanamiento en el domicilio del detenido, situado en el mismo paraje rural.

Durante la requisa, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de diversos elementos probatorios vinculados a la causa:

Astas de ciervo.

Un caparazón de tatú.

Machetes, cuchillos, un serrucho y una linterna.

El implicado permanece detenido a disposición de la Justicia rural mientras avanzan las diligencias procesales correspondientes.