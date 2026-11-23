La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre la ciudad Capital, quien causaba disturbios en la vía pública.

La detención se realizó en la noche del domingo sobre calle Los Gladiolos, tras un llamado al sistema de emergencias 911.

Alerta al 911 e intervención en la vía pública

El hecho se registró alrededor de las 22 del domingo en la zona noreste de la capital correntina. Una patrulla policial a cargo del oficial subayudante González acudió a un domicilio ubicado sobre la calle Los Gladiolos, en el barrio Jardín.

El alerta al 911 inicialmente reportaba un presunto caso de violencia de género; sin embargo, al arribar al sitio indicado, los uniformados constataron que los vecinos habían solicitado presencia policial para frenar los disturbios que un joven provocaba frente a su vivienda, intimidando a los transeúntes.

Demora y traslado a la Comisaría Contravencional

Ante la alteración del orden público en el sector, el personal policial procedió a neutralizar la situación. En el procedimiento se detuvo e identificó a Lautaro Fernando R., de 26 años, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El joven fue formalmente demorado y trasladado a la dependencia policial correspondiente para cumplir con los trámites legales de rigor.