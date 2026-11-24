Tres hombres fueron demorados durante un control sobre la Ruta Provincial 5, en el departamento de General Paz, luego de que la Policía encontrara un arma cargada dentro del auto en el que viajaban. El hallazgo se produjo el lunes, cerca de las 19.25, durante una inspección de rutina.

Los policías de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica revisaron el vehículo y encontraron un cartucho calibre .22 en el compartimento de la puerta del conductor. Fue así como descubrieron una pistola Bersa Thunder con siete proyectiles en el cargador y otro en la recámara.

El conductor presentó las credenciales de legítimo usuario y tenencia de la pistola. Sin embargo, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Santa Rosa, a cargo de Carlos Daniel Lezcano, ordenó iniciar actuaciones por supuesta portación de arma de fuego.

Además del secuestro de la pistola y las municiones, la Fiscalía dispuso la demora de los tres ocupantes para verificar sus antecedentes y posibles pedidos de captura antes de resolver su libertad.