La Policía de Corrientes abrió la inscripción para la IX Promoción de Aspirantes a Cabo de la División Escuela de Suboficiales "Sargento Juan Bautista Cabral". El período de presentación de solicitudes comenzó el 24 de noviembre y se extenderá hasta el 22 de diciembre de 2026.

La formación tendrá una duración de dos años, bajo modalidad presencial, y estará destinada a postulantes de ambos sexos. Las clases se dictarán en el Área Capital y en las sedes de las siete Unidades Regionales: San Luis del Palmar, Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Santo Tomé, Ituzaingó y Saladas.

Cuáles son los requisitos para ingresar

Entre las condiciones establecidas, los aspirantes deberán ser argentinos nativos o por opción, tener estado civil soltero y contar con el secundario completo, sin materias adeudadas al momento de la inscripción.

También se fijaron límites de edad al 30 de junio de 2027: hasta 27 años para postulantes masculinos y hasta 25 años para postulantes femeninos. Además, se requiere una estatura mínima de 1,65 metros para hombres y 1,60 metros para mujeres.

Otro de los requisitos es contar con aptitud psicofísica para realizar actividades de alto rendimiento, cumplir con las condiciones de salud y presentar una evaluación nutricional. El índice de masa corporal deberá ubicarse entre 17 y 28 kg/m², además de respetar los parámetros establecidos de composición corporal y perímetro abdominal.

Asimismo, no deberán registrar antecedentes judiciales ni policiales, ni poseer tatuajes en zonas visibles con el uniforme. Las postulantes femeninas no podrán encontrarse en estado de gravidez al momento del examen de admisión o ingreso.

Dónde y cómo inscribirse

La inscripción y recepción de carpetas se realizará en días hábiles, de 8 a 13, en las siguientes sedes:

Área Capital: Escuela de Suboficiales "Sargento Juan Bautista Cabral", Tacuarí 1365. Teléfono: 3794-950981.

San Luis del Palmar: Eugenio F. Ramírez S/N, entre San Martín y J. J. Arce. Teléfono: 3794-492392.

Goya: España 890. Teléfono: 3777-421589.

Curuzú Cuatiá: Chiclana 1650.

Paso de los Libres: Los Ciento Ocho 1012. Teléfono: 3772-425153.

Santo Tomé: avenida San Martín 816, esquina Brasil. Teléfono: 3756-420313.

Ituzaingó: Bernardino Valle, esquina Libertador 1500. Teléfono: 3786-420388.

Saladas: Leopoldo Lugones 1190. Teléfono: 3782-422170.

Qué documentación hay que presentar

Los interesados deberán entregar una carpeta colgante marrón con broche plástico, que incluya la cartilla de inscripción y declaración jurada médica con firmas certificadas por escribano público, dos fotografías 4x4, tres copias certificadas del DNI y la partida de nacimiento actualizada.

También deberán presentar las copias correspondientes del título secundario o la documentación que acredite la finalización de los estudios sin materias pendientes, certificado de buena conducta, antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia, constancia de vacunación y dos constancias de CUIL.

En caso de contar con estudios terciarios o universitarios, podrán adjuntar las fotocopias autenticadas de los títulos.

Desde la institución aclararon que no se recibirán carpetas incompletas, con documentación sin las certificaciones correspondientes o que no cumplan con los requisitos de ingreso. Para consultar más detalles, los postulantes podrán comunicarse con las sedes habilitadas.